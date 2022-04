ACF, Jackpot da 172 mln: la finanza vota Firenze

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione non poteva passare inosservato il tweet, rilanciato ieri mattina dal profilo Financial Sport che nelle poche parole e righe concesse da Twitter e una foto assolutamente eloquente, ha fatto un riassunto di quanto è successo negli ultimi anni al tavolo di mercato che ha unito gli interessi di Fiorentina e Juventus. "Business viola" è il simil-slogan che apre il tweet, che sottolinea come in un tris di operazioni, iniziato con la cessione di Bernardeschi e chiuso a gennaio con lo sbarco in bianconero di Vlahovic, la Fiorentina ha trasformato e monetizzato una spesa iniziale di due milioni (sì, un paio di milioni di euro o poco più), in un jackpot da Superenalotto da 172 milioni di euro.

Tutto è cominciato con i 40 milioni versati dalla Juve per acquistare Bernardeschi, poi è arrivato il burrascoso trasferimento di Chiesa (con una formula che in totale porterà nelle casse della Fiorentina 62 milioni) e infine il ’botto’-Vlahovic (70 milioni). In altre parole dalla sponda bianconera di Torino è arrivato a Firenze un pacchettone enorme di soldi, roba da stropicciarsi gli occhi, anche se – sia chiaro – sull’altro piatto della bilancia, la Fiorentina ha scelto (o si è trovata costretta a farlo) di rinunciare a un tris di giovani talenti cresciuti nel proprio vivaio.