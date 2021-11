ACF, C'è un asso da calare contro il "Pioli Lab"?

E con questo frullare di numeri siamo arrivati all’attualità, ovvero alla prossima partita tra la Fiorentina e il Milan che, sabato sera al Franchi, giocherà in trasferta da primo in classifica. Sarà un Milan che sta vivendo un periodo di novità e di accurati studi come si poteva apprendere dalla Gazzetta dello Sport di ieri che descriveva il "Pioli Lab", ovvero il nuovo mondo rossonero, con tanto di menù pre e post partita che non stiamo a descrivere, ma nel quale si rintracciano anche i biscotti fatti in casa e il muffin che al sottoscritto, lo confessiamo suonava come nome sconosciuto, forse più adatto a un cavallo trottatore che a un dolce con gocce di cioccolato, sempre preferibili alle gocce di pioggia. Questo Milan in progresso, sia in classifica sia nel nutrimento, può contare su medici, preparatori e analisti per un totale di 30 persone che lavorano dietro le quinte. Nel calcio di oggi lavorare «dietro le quinte» è indispensabile e il Milan, dunque, è all’avanguardia.