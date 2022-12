ACF, 7-0 sulla primavera e primo gol per Cabral

Termina 7-0 il test in famiglia tra prima squadra viola e primavera, ultimo incontro prima del 2022 e prima della seconda parte di campionato. Italiano ha potuto testare diversi giocatori e sorridere per il primo gol di Cabral in amichevole e la seconda rete consecutiva di Castrovilli. Da sottolineare l'infortunio di Mandragora, uscito precauzionalmente dopo 24 minuti di gioco per un fastidio muscolare, da valutare nei prossimi giorni. A riportarlo è La Nazione.