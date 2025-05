Scontri nella notte di Siviglia: contatto tra ultras del Betis e della Fiorentina

Nottata movimentata a Siviglia. Alcune immagini che stanno facendo il giro dei social testimoniano alcuni scontri avvenuti poche ore fa tra ultras del Real Betis e della Fiorentina. Il tutto in prossimità della semifinale di Conference League in programma stasera alle ore 21. Secondo quanto scritto dal Diario de Sevilla, i protagonisti dello scontro hanno utilizzato diversi oggetti come petardi, manganelli e bottiglie.

Tutto è stato sedato dall'arrivo della polizia. Ancora non è dato sapere quanti ultras fossero coinvolti in questa "guerriglia di strada" avvenuta in zona Alameda de Hercules, nel cuore di Siviglia. Ricordiamo che gli ultras viola non sono nuovi a certe situazioni: solo per rimanere a questa stagione, il comportamento dei tifosi fiorentini nella trasferta di San Gallo (sia fuori dallo stadio che all'interno dell'impianto) aveva spinto la Uefa a proibire le trasferte europee per due giornate ai supporters gigliati. Questi alcuni dei video che girano sui social:

Parece que está entretenida la noche previa al Real Betis-Florentina.#ultras pic.twitter.com/YCeTyzGCVI — ULTRAS 𝕳 ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) April 30, 2025