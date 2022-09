ZANON (DAZN) A RFV, Ieri buona Viola. Su Jovic...

Federico Zanon, commentatore di Dazn che ieri ha commentato Fiorentina-Verona, è intervenuto durante il corso di Social Club, trasmissione di Radio FirenzeViola: "Ho visto una Fiorentina migliore del Verona, una viola a due volti. Nel primo tempo ha annientato il Verona potendo chiudere già lì la partita. Ha sorpreso la partenza dal 1' di Kouame che ha giocato molto bene. Bene anche Ikoné che poi è calato nel secondo tempo come tutta la squadra. Anche il ritorno di Gonzalez è molto positivo".

Nico Gonzalez, rientrato ieri da un infortunio, è stato convocato subito dall'Argentina. È un bene o un male?

"Per me può essere positivo. Certi attaccanti hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Non credo che il CT dell'Argentina spremerà Gonzalez. In vista del Mondiale è anche giusto che ritrovi il gruppo nazionale. Gli attaccanti hanno poi bisogno di riassaporare il grande calcio e il gol".

Le scelte di Italiano hanno sorpreso. Sono scelte che possono essere a lungo termine?

"Per me si. Kouame fa più movimento di Cabral e Jovic. Contro lo statica difesa del Verona ha fatto bene. L'idea di non dare punti di riferimento ha fatto il suo effetto. Sarà sicuramente un opzione che rivedremo".

Come ha visto la difesa della Fiorentina? Quarta è stato forse il migliore in campo ma un suo errore ha portato Kallon davanti alla porta di Terracciano...

"Quarta ha fatto una grande partita. L'errore che porta Kallon davanti alla porta ci può stare. L'ho visto in crescita. Anche Ranieri ha fatto una buona gara, seppur non abituato a giocare a 4. Io credo che questa stagione sarà importante la lunghezza della rosa, vedi Atalanta e Napoli".

Cosa pensa del giallo Luka Jovic? Non è voluto entrare perché non si sentiva al 100%...

"La mia opinione è che lui non fosse al 100%, ma fa sempre rumore quando un giocatore dice di non poter entrare. Quando vai in panchina dovresti essere al 100%... Jovic non è partito bene, la Fiorentina dovrà schiarire qualche ombra su di lui".

Che aria ha respirato al Franchi?

"So benissimo quello che può dare il pubblico fiorentino ma mi aspettavo un Franchi meno caldo. Lo stadio ha spinto la squadra alla vittoria".