VIDEO FV, Tutto sullo scambio Kouame-Sanabria. Ikone a Chicago?

Il ko di Monza anima il dibattito anche legato al calciomercato con la Fiorentina attiva su più fronti. Per fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita del club viola, ecco il nuovo appuntamento quotidiano con la versione flash di "Chi si compra?" realizzato dalla redazione di Radio FirenzeViola con tutti i rumors di giornata. Si scalda l'asse Torino-Firenze, che potrebbe coinvolgere un possibile scambio tra Christian Kouame e Antonio Sanabria. La trattativa è possibile dal momento che entrambi i club considerano i rispettivi giocatori ai margini della rosa e le valutazioni dei due attaccanti sono simili (circa 7 milioni).

Capitolo, esterno: diventa ogni giorno più complicata la trattativa con il Botafogo per portare a Firenze Luiz Henrique. Al momento la trattativa è in stand-by, con la Fiorentina che si starebbe già guardando attorno per eventuali sostituti. Piacciono Dannis Man, Matias Soulè e Daniel Maldini, ma si trattano tutti di nomi complessi. Per quanto riguarda le uscite, forte interesse dalla MLS per Ikoné, con i Chicago Fire pronti a fare un'offerta ai viola. Di seguito il video con tutte le notizie aggiornate: