RFV Antonio Di Gennaro: "Kean? Lo United può tentarlo, ma la Viola crescerà tanto"

Così Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" sul ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina: "Sono veramente contento, perché nel 2019 è andato via in modo poco professionale ma non per colpa sua. Quindi è giusto che si riprenda qualcosa. Quando è andato via Astori ha fatto qualcosa di spettacolare, l'annata poteva finire in maniera difficile. Stefano lo conosco come giocatore e come uomo. Ha fatto tanta esperienza in questi ultimi anni, ora ci sono tutte le premesse per fare qualcosa di importante".

Kean, alla fine, ha escluso l'Arabia.

"Capisco tutto, i soldi sono importanti. Ma venticinque anni sei nel pieno... I procuratori sono fondamentali e incidono, ma a me quel tipo di campionato non piace".

Pioli ha inciso?

"Mi auguro, sono fiducioso proprio per questo. Poi il Manchester United è un club con un blasone importante, in quel caso c'è un discorso anche di prestigio. Però credo che la Fiorentina possa crescere in maniera esponenziale. Con lo stadio nuovo sarebbe stato diverso. Il Patron è sicuramente molto ricco, ma deve fare i conti col fatturato... Mi auguro che la società alzi l'asticella arrivando in Europa League. Quest' anno la Conference può essere diversa, si può fare qualcosa di importante".

