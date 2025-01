KOUAME-SANABRIA SI PUÒ: PRIMO CONTATTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina vuole trovare una soluzione per Christian Kouame, che nonostante le 25 presenze e i 1233 minuti già raccolti quest'anno è comunque un giocatore in uscita. Tanto più che ha attratto l'interesse di diversi club italiani tra cui Cagliari, Genoa, Parma, Venezia e Torino. In particolare i granata ci pensano da tempo: l'obiettivo è rinforzare un reparto che da mesi fatica per via della rottura del legamento crociato di Duvan Zapata, il quale rientrerà a fine stagione se va bene.

Possibile scambio con Antonio Sanabria

La novità è che i due club starebbero pensando a uno scambio di centravanti: il Torino accoglierebbe Kouame salutando Tony Sanabria, che farebbe il percorso inverso dell'ivoriano. C'è già stato un contatto tra le parti, che stanno lavorando per trovare la soluzione migliore sotto l'aspetto economico. Senza dubbio può essere uno scenario interessante, e soprattutto gradito a tutti. Resta da capire se si tratterebbe di uno scambio alla pari o se comprensivo di un conguaglio.

Gli ingaggi e le valutazioni delle società

La Fiorentina ha fissato il prezzo di Koume per circa 7 milioni di euro, una cifra che non si discosta granché dalla valutazione che il Torino fa di Sanabria. Quindi la sensazione è che si possa puntare allo scambio alla pari. Simili anche gli ingaggi dei due calciatori, visto che Kouame guadagna qualcosa come 1,7 milioni a stagione mentre l'attaccante granata 1,6 milioni con un contratto in scadenza nel 2026. Dunque un anno prima rispetto al giocatore viola, che ha un accordo fino al 2027.