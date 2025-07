RFV Oreste Cinquini: "Per Kean va fatto uno sforzo. Ma adesso c'è un altro problema"

vedi letture

L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Moise Kean e non solo: "Tenere Kean è fondamentale. L'anno scorso la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto anche perché Kean ha avuto una stagione meravigliosa. Credo che un sacrificio pre lui debba essere fatto, sperando che non porti turbamenti nell'ambito dello spogliatoio. Mi auguro che i compagni capiscano l'importanza di questo giocatore. A questo punto a meno di un'offerta allettante dalla Premier ci dovremmo essere. E poi un'altra cosa".

Prego.

"A Firenze c'è il grosso problema di dover sfoltire la rosa. E' un lavoro molto difficile ma che deve essere fatto affinché Pioli possa lavorare in tranqullità. E non ci sono solo giovani, ma pure giocatori importanti. Mi sembra che il lavoro da fare sia molto. Credo che Pioli ambisca ad avere anche dei giocatori in più che non sono nell'elenco degli esuberi. E' molto più facile comprare che piazzare i giocatori che non hanno avuto un buon rendimento. Soprattutto se hanno stipendi importanti".

Come si agisce in questi casi?

"Bisogna avere buoni rapporti con gli agenti. Le società interessate a certi giocatori lavorano nell'oscuro. Spero che alcuni di questi ragazzi siano così intelligenti da allenarsi in momenti diversi dal gruppo principale. Perché purtroppo lavorare con 35-36 giocatori è veramente impossibile".