RFV Vetrini (Ds Grosseto): "Pioli scelta migliore per la Fiorentina. Mercato ambizioso"

Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola. Ecco quanto detto dal dg dei maremmani, avversari dei viola il prossimo 24 luglio per un'amichevole estiva: "Con la scelta di Pioli la Fiorentina ha voluto dare un segnale. Non si parla di un big come Ancelotti o Guardiola è certo, ma tra quelli a disposizione hanno preso il migliore. Questa è una scelta diversa da quelle fatte gli ultimi anni, penso all'arrivo di Palladino la scorsa estate. Sul mercato dico che la Fiorentina credo sia una delle uniche in Italia che sta facendo mercato. Le intenzioni sono chiare e si vedono dalle operazioni fatte da Pradè e Goretti.

Per l'amichevole del prossimo 24 luglio vediamo che squadra si presenterà, di solito le squadre di A sono in piena costruzione in quel periodo. L'anno scorso l'amichevole coi viola arrivò i primi di agosto e mi fece preoccupare per la prestazione del Grosseto. Quest'anno mi auguro che la nostra squadra sia quasi pronta per fine luglio. Per quanto riguardo la cornice di pubblico speriamo di fare meglio rispetto alle presenze della scorsa amichevole con la Fiorentina. La prevendita l'abbiamo aperta stamani e non sappiamo quanti tifosi ci saranno".