RFV Giulio Dini sul futuro di Kean: "Deve pensare che ci sono i Mondiali. L'Arabia un autogol"

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del Mondiale per Club: "Questo è il modello di calcio che predilige la Fifa. Si cerca di aumentare le competizioni e il numero dei partecipanti perché nei continenti dove il calcio è storia sta cominciando a perdere di appeal. Laddove si perde, si cerca di guadagnare in quei continenti dove c'è terreno fertile e si possono creare un paio di decenni di interesse. L'Asia probabilmente il continente al quale la Fifa sta guardando, ma fanno lo stesso anche i grandi club dal punto di vista del merchandising. Bisognerà portarci una competizione, ma prima o poi ce la porteranno. La Conference ad esempio è nata per far fare ai campionati di seconda e terza fascia una competizione europea. Magari anche per far far loro mercato. Un po' la politica è quella, fanno finta di correggere anche quello più lontano, ma in realtà i grandi soldi si fanno altrove".

Kean? "O arriva il club inglese, o un Bayern di turno e versano questa clausola. Ma lui deve pensare seriamente a che tipo di stagione ha davanti, nella speranza che l'Italia faccia i Mondiale. Per lui in questa stagione sarà fondamentale avere continuità, se si dovesse ripetere allora quel punto può cercare una nuova sistemazione. Mi sorprenderebbe che la Fiorentina prendesse i soldi degli arabi, sarebbe un autogol per il ragazzo".

