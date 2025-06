RFV Claudio Onofri: "Pioli è l'allenatore giusto per valorizzare Gud: vi spiego"

Claudio Onofri, intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola, si è così espresso sul riscatto di Gudmundsson: "Io mi attengo solamente all'aspetto tecnico, questo è un giocatore che non ha fatto benissimo a Firenze nella prima sua stagione, ma ha tutte le potenzialità per poter fare la differenza. E' ovvio che va lasciato libero di essere un anarchico positivo, nel senso che non è uno che poi se ne sbatte di tutto quanto quello che succede: anche in fase difensiva ti dà una mano, viene a recuperare i palloni. Però la scelta della posizione e dello smarcamento deve essere sua esclusivamente".

Come veniva gestito a Genova?

"Quando lui si muoveva era una sua intuizione nel trovare lo spazio libero per poter ricevere la palla e poi mettere le sue qualità che ha nel dribbling, nel tiro. Quindi sono convinto che questa è stato una conferma molto positiva, poi il calcio ti dà sempre delle situazioni che convergono qualche volta e altre no. Però la statura del giocatore l'ho conosciuta molto bene e se, come dicevo, viene impiegato nel modo migliore e credo che Pioli...".

Ecco, ritiene che Pioli sia l'allenatore giusto per valorizzarlo?

"Assolutamente sì, perché lui, se andiamo a vedere tutta la carriera, non ha un suo tema preciso da mettere in campo. Lui si attiene alle caratteristiche dei giocatori per mettere in campo poi una difesa tre, una difesa quattro eccetera eccetera. E quindi credo proprio che questa alchimia diverrà per i viola un qualcosa di molto importante".

