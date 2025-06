RFV Firicano sul mercato: "Siamo solo all'antipasto. Piccoli? Non basterebbe"

Aldo Firicano si è così espresso a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", sui temi più attuali in casa Fiorentina: "Sul mercato penso che questo sia l'antipasto, secondo me più avanti ci saranno colpi importanti sia in entrata che in uscita. Penso anche all'esterno. Il piatto principale del mercato arriverà più avanti. Lo stesso allenatore non c'è ancora, anche se a breve arriverà".

I vari Piccoli e Sebastiano Esposito sarebbero sufficienti a sostituire Kean?

"Non bastano, sarebbero da supporto. Se Kean andrà via bisognerà sostituirlo in maniera importante. Non si può pensare di non prendere un sostituto con un curriculum importante. Secondo mi ci sarà tanto da parlare da qui a fine agosto, questa sessione può diventare pirotecnica".

Cosa pensa di Fagioli alla Rui Costa?

"Rui Costa poteva giocare ovunque. Fagioli potrebbe giocare nel 4-2-3-1. Serve però la riprova del campo: a tavolino è difficile stabilire un metodo. Bisogna aspettare il ritiro".

