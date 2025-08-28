Verso Fiorentina-Polissya, Radio FirenzeViola in diretta fino al post gara: ora "Garrisca al Vento"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Dalle 17:00 alle 19:00 Ludovico Mauro e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, per poi passare la linea a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Fiorentina-Polissya con la radiocronaca del nostro inviato a Reggio Emilia Tommaso Loreto e tutte le voci del dopo gara.
