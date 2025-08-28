RFV Lo scopritore di Comuzzo: "Ha fatto bene a dire no all'Arabia. Ora resti alla Fiorentina"

Vittorio Fioretti, direttore sportivo e scopritore di Pietro Comuzzo, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola parlando proprio del difensore della Fiorentina: "Ha fatto benissimo a dire no all'Arabia. un ragazzo che ha tutta la più grande prospettiva nel nostro calcio e in quello europeo per imporsi, andare in un paese come l'Arabia avrebbe sbagliato. Se vanno via anche i talenti così, il calcio italiano va in tragedia. Diamo merito a Comuzzo, che è anche un ragazzo per bene, perché anche se l'attuale ingaggio è minore di quello che gli offrivano, nei prossimi anni potrà guadagnarne altrettanti nel calcio che conta. Sono felicissimo che rimanga alla Fiorentina".

C'è il rischio che qualcun altro provi a prenderlo?

"La Fiorentina ha una grande proprietà e farebbe bene a trattenerlo in ogni caso. Poi se rimane in Italia sono contento lo stesso perché qui può migliorare ancora. C'è da dare il merito a Corvino che su mi a proposta lo prese subito. Senza i giovani italiani, il calcio italiano andrà in rovina. I giocatori devono avere un valere giusto e uno stipendio giusto, e noi in Italia dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Per risolvere i problemi del calcio italiano bisogna studiare questo tipo di aspetti. Io avrei piacere che rimanesse a Firenze perché ha ancora un percorso davanti. Se la Fiorentina lo vende, poi chi prende?".

