Il CNB di Calamai: "Fazzini dimostraci di essere di più di un vice Gud"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato di Jacopo Fazzini: "Finalmente si gioca e quindi per un giorno si sospendono le riflessioni di mercato. C’è un giocatore che stasera seguirò con grande attenzione e per cui farò il tifo. Parlo di Fazzini. È tifoso viola, ha talento, è simpatico.
L’abbiamo preso dall’Empoli convinti che può crescere e diventare un giocatore importante. Anche in questo mercato un po’ bizzarro sui centrocampisti, oggi mi auguro che dalla gara col Polissya Fazzini dimostri di non essere solo un vice Gudmundsson ma anche qualcosa oltre l’islandese. Se tutto questo fosse vero, Fazzini potrebbe aver risolto uno dei nostri problemi del centrocampo".
