Ulivieri elogia la scelta di Comuzzo: "Il suo no all'Arabia mi ha fatto emozionare"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, è intervenuto a Radio FV durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare delle ultime tra campo e mercato in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Dopo la prima giornata di campionato, qual'è il valore della Fiorentina?

"Dipende dai momenti, se guardiamo la Fiorentina del primo tempo a Cagliari non molto, poi però ha avuto un periodo nel secondo tempo molto bello con cui ha ripreso in mano la partita".

Ti aspettavi comunque di più in generale contro il Cagliari?

"No perché le prime partite ancora sono così. Il Cagliari poi veniva sempre a pressare molto alto, li è stato bravo Pioli a sistemare la situazione e nella ripresa si è vista un'altra squadra"

Cosa ne pensi del reparto offensivo della Fiorentina, dopo l'arrivo di Piccoli si può sognare una coppia titolare con Kean?

"Io non sogno, sto a quanto mi racconta il campo e alle volte guardando al pratico serve avere della concorrenza nei reparti, più giocatori arrivano più aumenta la concorrenza. Ci sarà qualcuno che ci sa stare e qualcuno che non si renderà conto della concorrenza, ma sicuramente l'arrivo di nuovi elementi servirà a tutti, anche a Kean".

Il tridente Gudmundsson , Dzeko e Kean, con la presenza eventuale anche di Piccoli, può essere sostenibile?

"Si, ma serve essere consapevoli che anche per gli attaccanti c'è la fase di non possesso, non possono difendere solo centrocampisti e difensori, si deve essere in undici a dare mano".

Dopo il no di Comuzzo all'Arabia, oltre a quello delle scorse settimane di Kean, si può dire che il vento a Firenze sta cambiando con i giocatori che scelgono di rimanere alla Fiorentina?

"Assolutamente, scelte così mi emozionano, perché è vero che rinunci ai soldi ma alla fine non è una rinuncia visto che quando poi torni dall'Arabia in Italia bisogna sempre vedere come vanno le cose".

Pioli ieri ha appoggiato le dichiarazioni di Italiano sulle critiche al mercato aperto durante il campionato, le loro parole ti trovano d'accordo?

"Certamente, li appoggio anche io. Proveremo a fare qualcosa nel pratico ma è un discorso che è difficile che venga accettato dalla Lega. Si potrebbe anche fare in maniera diversa da nazione a nazione, ma diventa poi una situazione troppo complicata".

