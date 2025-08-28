RFV Ciarravano: "Lindelof ha bisogno della revisione ma ci punterei ad occhi chiusi"

vedi letture

Paolo Ciarravano, voce di Sky Sport specializzato in calcio inglese e non solo, ha parlato nel corso di Chi si compra? su Radio FirenzeViola ripartendo dal tema Comuzzo per poi parlare anche di Lindelof: "A me Comuzzo ha sempre impressionato nelle prime apparizioni perché mi sembrava più maturo della sua età calcisticamente parlando, e questo mi ha colpito. Credo che sia un giocatore perfetto per giocare a tre, è la sua dimensione e quindi, visto che anche in Nazionale dovrebbero giocare con questo modulo, mi pare uno che debba stare nel giro azzurro. Poi forse ci sarà una bella concorrenza perché ci sono tanti calciatori forti nel ruolo, ma lui starà insieme a questi. In questa fase storica la Fiorentina farebbe un errore a cederlo. Potendo non me ne priverei perché siamo a pochi giorni dalla fine del mercato e nel caso tu lo dovessi cedere, dovresti andare a prendere un sostituto all'altezza".

Lindelof può essere un'altra occasione alla De Gea?

"De Gea è stata una grande operazione che sfrutta uno dei tanti colossali errori di valutazione commessi negli ultimi anni, non a caso parliamo a poche ore di una sconfitta contro una squadra di quarta divisione. De Gea è una situazione quasi irripetibile, non capiterà più un errore tale per un giocatore così forte da parte di un top club. Lindelof arriva negli anni in cui Mourinho allenava i Red Devils, con una spesa importante, con grande hype ma tradisce le attese ma perché naufraga tutto il progetto del Manchester, una china discendente e malinconica. Lindelof se sta bene non sbaglia le partite. Ci puoi contare ad occhi chiusi. Ti dà delle certezze per una squadra che può arrivare in fondo alla Conference e anche per lottare per qualcosa di più in campionato. Lindelof è affidabile, ma ha bisogno della revisione come per la macchina. Devono essere i medici a dirti se è pronto. Ti garantisce una vita da sufficienza piena e dalla grande continuità se sta bene. Non è un campione, ma è un giocatore su cui puntare ad occhi chiusi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa

