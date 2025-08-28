Pioli a Sky: "Gara che ci servirà. Dzeko e Kean possono giocare insieme"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita di Fiorentina-Polissya 3-2. Queste le sue parole: "Il primo tempo è figlio di un errore difensivo iniziale. Abbiamo subito il 2-0 ma poi siamo stati bravi a ricompattarci e a rimetterci a posto. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo fuori. Speravamo di soffrire meno ma questa partita servirà molto alla squadra perché ci ha datto delle indicazioni chiare. Passare il play-off era il primo obietiivo ed è stato bello festeggiare con i nostri itfosi. Adesso pensiamo alla prossima, sapevamo che sarebbe stato difficile ma la squadra sta crescendo".

Dzeko e Gosens quanto pesano a livello mentale?

"Quando vinci è facile e sono tutti dei leader. Quando vai in difficoltà emergono le qualità e le caratteristiche da leader. Ci sono i giocatori che aiutano la squadra in campo. Mandragora, De Gea, Dzeko, Gosens, Dodo aiutano la squadra a superare questi momenti. Comunicano in modo positivo in campo".

L'errore iniziale di Comuzzo è stato condizionato dal mercato?

"Sì certo, queste situazioni ti portano ad avere altro nella testa. Da quello che ho visto io in allenamento è sempre stato concentrato ma ovvio che è una situazione che impegna. Purtroppo non decidiamo noi le date del mercato. Ci dobbiamo lavorare dentro e adesso concentriamoci sul Torino. La società penserà al mercato. Vogliamo vincere anche in campionato".

Quanto vi può aiutare questa gara? Dzeko e Kean possono giocare insieme?

"La cosa importante è non ripetere gli stessi errori. Dobbiamo imparare ad uscire meglio dalla pressione avversaria, muoverci meglio e avere più personalità in uscita. La squadra è sempre disponibile e i ragazzi sono curiosi. Queata gara ci servirà sicuramente. Ednine Moise possono giocare insieme sicuramente. Edin può fare il riferimento ma può giocare anche sotto Moise. Ha avuto dei problemini alla schiena sennò li avrei anche provati insieme. E' un campione in tutti i sensi".