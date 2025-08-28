Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda "Viola Amore Mio"

vedi letture

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora fino alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Ludovico Mauro e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, per poi passare la linea a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua per il racconto di Fiorentina-Polissya con la radiocronaca del nostro inviato a Reggio Emilia Tommaso Loreto.

Per ascoltarci CLICCA QUI!