Verso Fiorentina-Aek con Radio FirenzeViola: in diretta fino al post gara
Segui Fiorentina-Aek, dal prepartita al dopo gara, con Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it.
Chiara Andrea Bevilacqua in studio con collegamenti dallo stadio Franchi che con un ampio pre partita si avvicinerà a "Se fosse sempre domenica" la trasmissione che vi tiene compagnia durante i match nazionali ed europei dei viola e che inizierà alle ore 20.
Per il match valido per il quarto turno della fase a girone unico di Conference League in studio oltre a Chiara ci sarà anche Lorenzo Di Benedetto. La radiocronaca della gara invece sarà affidata direttamente dal Franchi a Tommaso Loreto che manderà anche le voci dei protagonisti dallo stadio stesso. Oltre alle pagelle, a commentare la gara saranno inoltre gli opinionisti di Radio FirenzeViola.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
