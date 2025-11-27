RFV Pellissier: "Dzeko? Se sai fare gol lo fai sempre. Ecco cosa penso su Piccoli"

L'ex attaccante ed attuale presidente del Chievo Verona Sergio Pellissier ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" dicendo la sua sulla Fiorentina e su Edin Dzeko reduce dalla Turchia: "Una volta che fai gol il gol lo fai sempre, la qualità c'è ma magari c'è l'età e cambi l'abitudine a giocare in serie A, ma serve la fiducia al massimo che in una situazione come quella della Fiornetina pesa. Anche a Roma è stato attaccato tantissimo ma poi i suoi gol li ha fatti. Si tratta di prenderlo dal verso giusto, dargli fiducia e avere il suo momento buono".

Piccoli ti convince? "Il tifoso della Fiorentina non ha voglia di aspettare uno ma pretende che il giocatore sia di qualità straordinaria e faccia la differenza ogni domenica e se un giocatore non è abituato o pronto o non ha la personalità per reggere la pressione di una piazza appassionato non può crescere. Il valore di Piccoli è alto per uno che deve ancora dimostrae il suo valore anche se qualità ne ha tanta e può migliorare sicuramente".

Ascolta l'intervista completa anche su Kean e Gudmundsson dal podcast