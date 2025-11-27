Fiorentina-AEK Atene 0-1, Gacinovic porta in vantaggio gli ospiti

di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina dopo 35 minuti di gioco si trova sotto in casa contro l'AEK Atene. I viola, che si sono visti annullare una rete al 17', si sono fatti sorprendere su un'iniziativa sull'out di sinistra di Pineda, bravo a crossare un pallone velenoso al centro spizzato sul primo palo dall'ex Empoli e Cagliari Marin e arrivato alle spalle di una difesa immobile sui piedi di un solissimo Gacinovic, che a due passi da De Gea ha depositato il pallone in porta.