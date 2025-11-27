RFV Magrin su Fagioli: "Deve essere più leader e dire 'qua comando io'"

vedi letture

Marino Magrin, ex Atalanta, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "ViolaAmoreMio". Ecco le sue parole a proposito dell'esordio di Palladino sulla panchina bergamasca: "Quando si cambia allenatore c'è sempre quella sferzata nella testa dei giocatori. Col Napoli è arrivata nel secondo tempo mentre ieri sera l'Atalanta ha dimostrato tutto il suo valore, le capacità dei suoi calciatori. Ha fornito una grande prestazione portando a casa una grande vittoria. Venendo alla Fiorentina, penso che anche Vanoli stia dimostrando qualcosa di diverso"

Lei preferiva attaccanti tascabili o l'attaccante strutturato, potente, che fa reparto da solo?

"Per ogni allenatore basta ci sia l'attaccante che fa goal. Se guardiamo sotto l’aspetto fisico, quando si ha a disposizione un attaccante alto e prestante devi giocare in un certa maniera. Giocatori più veloci, alla Inzaghi o come il mitico Paolo Rossi, invece, sono quei giocatori che hanno quel senso di realizzazione anche prima che gli arrivi la palla. Ogni attaccante ha il suo DNA".

Cosa ne pensa della partita contro l'Atalanta?

"Sono convinto che da adesso l'Atalanta farà un grande campionato. Lookman farà fare il salto di qualità. I giocatori sono rapidi, veloci, c'è l'inserimento degli esterni. S'è vista l'Atalanta degli ultimi anni".

Cosa pensa di Fagioli?

"A me di questo calciatore se n'è parlato bene alla Juventus. Non so se è successo qualcosa sotto l’aspetto mentale perché un giocatore così pensavo fosse da Nazionale. Si è arenato un pochino ma può diventare un ottimo giocatore perché sotto l'aspetto tecnico è bravissimo. Deve essere più leader e prendere più responsabilità dicendo: "in questa zona del campo comando io" e farsi notare di più".

Ascolta il podcast per l'intervista completa