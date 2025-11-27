Fiorentina-Aek, Radio FirenzeViola in diretta fino al post gara: ora "Garrisca al Vento"

Oggi alle 17:10Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e Aek!

Ora e fino alle 19 spazio a “Garrisca al Vento”, con il tandem Giacomo Galassi e Stefano Prizio. Successivamente andrà in scena una terza ora di "Garrisca al Vento", stavolta però con Chiara Andrea Bevilacqua in studio, che con un ampio pre partita si avvicinerà a "Se fosse sempre domenica" la trasmissione che vi tiene compagnia durante i match nazionali ed europei dei viola e che inizierà alle ore 20.

Per il match valido per il quarto turno della fase a girone unico di Conference League in studio oltre a Chiara ci sarà anche Lorenzo Di Benedetto. La radiocronaca della gara invece sarà affidata direttamente dal Franchi a Tommaso Loreto che manderà anche le voci dei protagonisti dallo stadio stesso. Oltre alle pagelle, a commentare la gara saranno inoltre gli opinionisti di Radio FirenzeViola.

