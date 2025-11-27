RFV Paganin: "Vanoli sa che adesso conta lavorare sulla testa. Dzeko deve trascinare"

vedi letture

L'ex difensore di Fiorentina e Bologna, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Viola AmoreMio'. Paganin, compagno di squadra di Paolo Vanoli in due esperienze, a Vicenza ma anche in Grecia, all' Akratītos, ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e Aek Atene e dell'impatto di Vanoli nell'universo viola: "Quella in Grecia è stata un'esperienza di vita di fine carriera, a livello calcistico è stato difficile perché era una squadra molto piccola ma sono felice di quanto fatto.

Sulla Fiorentina dico che ho visto la prima partita col Genoa, con due allenatori nuovi e tanta frenesia. Con la Juventus un po' meglio, un piccolo passo in avanti è stato fatto. La partita in coppa può dare positività all'ambiente, ma la Fiorentina è convalescente. In Conference c'è la possibilità di fare molto molto bene, anche se l'Aek sta bene".

Stasera giocherà Edin Dzeko, di cui Paganin ha parlato così: "Dzeko è uno di quei giocatori che può fare tutto. Poi quando le cose non vanno soffrono tutti. In questi momenti serve uno come lui, che può trascinare coi comportamenti in campo e fuori".