La Fiorentina è troppo timida: al 45' viola sotto 1-0 contro l'AEK Atene

La Fiorentina è troppo timida: al 45' viola sotto 1-0 contro l'AEK AteneFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:50Primo Piano
di Redazione FV

Una brutta Fiorentina è sotto 1-0 al Franchi contro l’AEK Atene, colpita al 35’ dalla rete di Gacinovic su cross di Pineda. Una prestazione troppo timida da parte della squadra di Vanoli, che dopo aver fallito il vantaggio con Dzeko (colpo di testa messo in angolo) ed essere passata in vantaggio con Gudmundsson (ma la rete del numero 10 è stata annullata per una posizione di offside di Ranieri), ha subito il ritorno dei greci che poco dopo la mezz’ora hanno sfondato dalla sinistra trovando lo 0-1.

Subito dopo grossa chance per l’ex Jovic per andare al raddoppio (spaccata che finisce alta sopra la traversa). Vanoli deve correre ai ripari perché questa squadra non sembra in grado di ribaltare il punteggio.