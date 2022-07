VALNEGRI, Mi aspetto un rilancio di Quarta

Alain Valnegri, giornalista francese residente in Spagna ma grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina e degli ultimi colpi di mercato: "Sono tifoso della Fiorentina per l'amore in gioventù per Antognoni. L'ho visto fare le sue ultime partite in Svizzera, quando abitavo a Ginevra. Mi sono affezionato alla Fiorentina e poi la fede è rimasta quella".

"La scorsa stagione la Fiorentina ha fatto un gran campionato e questo mercato mi sta piacendo. La squadra può far bene anche se la rosa va ampliata. La gestione dello spogliatoio l'anno scorso è stato ottimo. Abbiamo visto giocatori, come Saponara e Duncan ad esempio, che sembravano ai margini ma hanno fatto una stagione importante. Sulla gestione del gruppo non possiamo avere dubbi. Quest'anno mi aspetto tanto da Martinez Quarta, che deve qualche errore di concentrazione. Tecnicamente è valido ma ora deve fare un salto di qualità; poi secondo me Bianco ha le potenzialità per far bene, così come Pierozzi. Lo step in più è richiesto anche da Sottil, a volte ha degli atteggiamenti che personalmente non mi piacciono. Anche Ikoné, soprattutto sotto porta, deve dare qualcosa di più".