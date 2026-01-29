RFV Fontana: "Mercato? Servono certezze. Napoli stanco, ma occhio a Conte"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina e allenatore, Gaetano Fontana, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio", per parlare del mercato invernale, oramai arrivato alle fasi finali: "C'è bisogno di certezze. Sono finiti i tempi degli esperimenti, vista anche la situazione di classifica. Va trovato un profilo che si possa integrare fin da subito all'interno della rosa per l'obiettivo che la Fiorentina deve raggiungere".

Servirebbero un difensore forte e un centrocampista incontrista.

"Fagioli penso abbia fatta uno step importante, sta facendo un buon calcio. Credo sia necessario, però, trovare un elemento diverso con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti che fanno parte della rosa viola. C'è da intervenire in maniera mirata e precisa, non c'è tempo da perdere".

La Fiorentina dovrebbe acquistare giocatori abituati a lottare per la permanenza in Serie A?

"Va valutato l’obbiettivo da raggiungere e acquistare giocatori funzionali e abituati per quel tipo di campionato. Un conto è lottare per vincere, un altro conto per non retrocedere: sono due campionati diversi e due espressioni caratteriali diverse. Nella Fiorentina della stagione 2003/04 era come se fosse stata creata la nazionale della Serie B. Furono acquistati tutti giocatori che avevano il miglior rendimento per la categoria. Diventa importante conoscere l'ambiente, la categoria e l'obbiettivo per il quale si sta lavorando. Di sicuro c'è bisogno di gente pronta, che conosca il campionato, le caratteristiche di quel tipo di campionato e che quindi siano facilmente integrabili. Non c'è più tempo e non si possono fare più esperimenti".

Sabato che Napoli si troverà di fronte la Fiorentina?

"L'uscita dalla Champions deve essere stata una bella botta. Contro il Chelsea la partita sembrava in controllo poi sono venute meno le energie nervose. Penso che da questo punto di vista il Napoli possa pagare ancora perché giocano sempre i soliti giocatori per troppo tempo. Impegni che richiedono un grande sforzo mentale e fisico alla fine si possono pagare. Ieri non c'è stata per tutta la partita quell'intensità che ha caratterizzato il Napoli per 50 minuti. La Fiorentina potrebbe quindi trovare un Napoli scarico ma mister Conte è un animale di campo. Riesce a tirare fuori sempre qualcosa di diverso anche se i calciatori li ho visti veramente stanchi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa