RFV Ursino sta con Mandragora: "Stagione super, va rinnovato. La Fiorentina può ambire al 4° posto"

Beppe Ursino, dirigente di lunga esperienza fermo dopo l'esperienza al Cosenza, nonché storico direttore sportivo del Crotone, è intervenuto su Radio FirenzeViola - nel corso di "Chi si compra?" - per parlare di Rolando Mandragora, suo giocatore proprio ai tempi del Crotone. Iniziando però da un giudizio sulla Fiorentina e sul mercato estivo: "È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina. Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima. Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".

Da direttore che ha avuto Mandragora con sé, cosa ne pensa di questa lunga trattativa di rinnovo?

"Il ragazzo, dopo il campionato fatto l'anno scorso, deve avere qualcosa in più. Lui vuole restare e la Fiorentina vuole tenerlo, va trovato un punto d'incontro perché il calciatore merita. Non ci dovrebbero essere problemi, ha fatto una stagione super ed è un giocatore di personalità. La Fiorentina non lo lascerà partire, ne sono certo".

Gudmundsson è a rischio per il Napoli. Può essere la volta di Fazzini?

"È un giocatore che a me piace moltissimo. L'ho seguito ogni anno, da quando era nel settore giovanile dell'Empoli. È un giocatore forte e Pioli, tecnico davvero bravo, saprà metterlo nelle condizioni migliori per rendere al massimo. Anche senza Gudmundsson, la Fiorentina è in buone mani".