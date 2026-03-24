RFV Tosto: "Vi racconto la nostra impresa a Viareggio nel 1992"

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Queste le parole di Vittorio Tost, a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", all'indomani della vittoria della Viareggio Cup da parte della Fiorentina U18: "Ci sono da dire due cose importanti. La prima è che stiamo parlando del torneo più prestigioso al mondo, è il torneo di Viareggio. Rimane comunque il primo torneo giovanile più datato, ed è quello più conosciuto al mondo. E che comunque, nonostante l'evoluzione del calcio giovanile tra le organizzazioni e le sponsorizzazioni, sta venendo meno rispetto al 1992. Quell'anno la Fiorentina di Mario Cecchi Gori andò a disputare il torneo di Viareggio ed era proprio all'apice".

Come funzionava?

"Le squadre italiane, per poter accederci, dovevano avere raggiunto determinati risultati a livello giovanile. Quindi una società di Serie B era impossibile che potesse partecipare. Una squadra di Serie A, se non ti chiamavi Fiorentina, Milan, Juventus, Torino non partecipava. Noi nel 1992 compiemmo una vera e propria impresa, perché con Mimmo Caso allenatore partecipammo a quella manifestazione con una squadra composta da '74 e '73. Pensate che nella finale contro la Roma, i giallorossi schierarono tre fuori quota del '72. In quella finale giocammo allo Stadio dei Pini con 10.000 tifosi, e ovviamente c'era la più grande rappresentanza della Curva Fiesole. Noi lo vincemmo e fu una vittoria prestigiosa, tant'è vero che a fine partita Mario Cecchi Gori ci diede un grandissimo premio vittoria, e noi quel premio lì lo utilizzammo tutti quanti insieme e ci facemmo il buco all'orecchio con l'orecchino. Non solo".

Prego.

"Voglio anche concludere dicendo che in quella Fiorentina uno dei migliori giocatori del Torneo di Viareggio fu Riccardo Magherini, che in semifinale purtroppo si ruppe il crociato. Riccardo Magherini, che purtroppo non c'è più. Quell'infortunio gli bloccò la carriera, ma lui, ci tengo a dirlo ancora una volta, fu un trascinatore di quella vittoria al Torno di Viareggio".

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