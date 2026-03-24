RFV Monelli: "Buone sensazioni sui viola, ecco adesso cosa sarà fondamentale"

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Così l'ex Fiorentina, Paolo Monelli, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sul pareggio della squadra di Vanoli contro l'Inter: "Le buone sensazioni non derivano solo dal pari con l'Inter ma in generale da una buona striscia di partite. La squadra ha vinto uno scontro diretto importantissimo a Cremona. Il punto con l'Inter dà tanto al morale e credo che addirittura i viola meritassero qualcosa in più".

La Fiorentina poteva davvero ambire ai tre punti?

"Ha avuto un paio di opportunità per vincere, anche se c'è da dire che De Gea ha salvato il risultato parando la conclusione finale di Pio Esposito. Le partite con Verona e Lecce saranno determinanti per decidere la salvezza. La Fiorentina deve fare riferimento alle proprie capacità, perché ha una rosa superiore alle altre".

Pio Esposito ha vinto il confronto con Kean?

"Ha vinto il confronto con Kean più per il fatto che ha segnato, ma credo che il centravanti viola abbia comunque fatto una buona prestazione. Mi auguro che possa dare una mano anche alla Nazionale, perché se non andiamo ancora una volta ai Mondiali è una tragedia".

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