RFV Ritorni (scopritore Croci): "Federico ricorda il primo Chiesa. Ha qualità fuori dal comune"

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Andrea Ritorni, capo scout della Vigoglobalsport, agenzia che gestisce Federico Croci, e scopritore del giovane calciatore viola classe 2010 autore di una doppietta e di un assist nella finale della Viareggio Cup di ieri contro il Rijeka, terminata 4-1 per la squadra di Capparella, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze": "Noi alla Fiorentina, vedi Kayode e Croci, portiamo solo prodotti doc (ride, ndr). Federico è il coronamento dell'inizio di un sogno. Io direi brava anche alla Fiorentina per quanto fatto nel torneo di Viareggio. Mister Capparella ha portato a compimento una cosa bellissima. Federico è venuto solo le ultime due gare dopo essere stato in Primavera e ha fatto vedere scaltrezza, intelligenza tattica e qualità nei match decisivi".

La sta sorprendendo Federico?

"No perché ha intelligenza e scaltrezza fuori dal normale, perde qualcosa fisicamente ma è forte tecnicamente, calcia benissimo con entrambi i piedi. È un giocatore molto completo. Ora però va tenuto il profilo basso, lui sta facendo un bel percorso e si toglierà tante soddisfazioni. Nel calcio di oggi con poca tecnica lui può fare la differenza".

In che ruolo lo vede meglio?

"Lui nel calcio di oggi può fare sia l'esterno che la seconda punta, oltre che il falso nove e il sotto punta. È talmente fantasista che i ruoli lo imbrigliano. Mi fa piacere quello che ha fatto anche per i sacrifici che sta facendo la famiglia. La vittoria di ieri è per prima cosa per la Fiorentina ma anche ovviamente per Federico".

C'è il rischio che un ragazzo della sua età possa montarsi la testa?

"La famiglia è eccezionale, poi ci sono io che teniamo tutto in una bolla tra fasi up e down. Il mio lavoro è di mandarlo in campo con la giusta serenità".

Kayode, altro assistito della sua agenzia, sta sorprendendo in Premier...

"Ha la solita umiltà di quando è arrivato a Firenze. Sta lavorando con dedizione e sacrifici e sono sicuro che per lui arriveranno belle cose. Oggi al Brentford è uno dei migliori giovani italiani che ci sono in Inghilterra. Lui mi ha detto che la sua prossima mossa da fare sarà di comprare una casa a Firenze, città che ha sempre nel cuore".

Chi le ricorda Croci?

"Può un può ricordare il primo Federico Chiesa, quello visto prima dell'infortunio".