RFV Biasi (scopritore di Kean): "Moise ha risentito del contesto. Con l'Inter l'ho visto in crescita"

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Renato Biasi, tecnico che ha scoperto Moise Kean, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per parlare dell'attaccante viola e del momento della Fiorentina: "Il calcio è uno sport di squadra e anche le prestazioni dei singoli dipendono dal contesto. Non voglio difendere Moise che non ha reso sui livelli dello scorso anno, però tutto il gruppo è stato in difficoltà. La Fiorentina ora però è in ripresa e lui sia nell'atteggiamento che nella prova è già sembrato diverso".

Sulle pecche in fase di finalizzazione: "Quando vuoi fare gol a tutti i costi ti incaponisci e non dai palla ad un compagno. È una punta ed è normale abbia un po' di egoismo, l'anno scorso gli andava tutto bene ora meno. Io con l'Inter l'ho visto bene e questo fa ben sperare per la Fiorentina ma anche per l'Italia".

Ancora sul Kean in nazionale: "Per le caratteristiche che ha ci sta benissimo in nazionale, ha forza fisica e velocità e si completa bene con Scamacca e Retegui. È uno che in nazionale ora ci sta alla grande".

Come si spiega i risultati con le big e la classifica viola: "L'annata è particolare, la squadra ha subito vicissitudini che alla fine paghi. I valori tecnici ci sono e non sono da lotta per la retrocessione. Con l'Inter se c'era una squadra che meritava era la Fiorentina e non i nerazzurri. I giocatori sono figli dell'ambiente che gli sta attorno".