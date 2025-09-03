RFV Tosto: "La Fiorentina andrà vicina ai 70 punti. Piccoli miglior acquisto estivo"

Vittorio Tosto, ex giocatore tra le altre anche della Fiorentina, ora direttore sportivo e operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo da una sua impressione sulla squadra costruita questa estate: "I numeri e il percorso sono chiari: tre anni fa ha fatto 56 punti, l'anno dopo 60 e l'anno scorso 65. Secondo me la Fiorentina ne farà 67-68, arriverà vicina ai 70, proprio perché è stato costante il miglioramento figlio degli investimenti di Commisso. Tutte le volte che c'era da migliorarla è stato fatto e sono cresciute le spese sul monte ingaggi. Questo significa essere più forti e ottenere migliori risultati. La Fiorentina sta continuando il percorso di crescita, lo confermano i calciatori presi e l'allenatore che siede in panchina".

Quali sono state le migliori scelte dell'estate viola e quale il miglior acquisto in assoluto?

"Aver tenuto De Gea e Kean. Tra i volti nuovi, mi piace che abbiano preso giovani forti come Fazzini. Mi piace l'acquisto anche di Piccoli e quello di Viti. Il migliore tra tutti direi Piccoli che mi piaceva insieme a Lucca fin dall'U16. L'ho seguito molto, anche in allenamento. È forte, esplosivo, ha gamba, fa reparto da solo".

Il centrocampo è più forte di quello dell'anno scorso?

"Il centrocampo è stato il fiore all'occhiello della gestione di Palladino. L'impronta che aveva dato veniva dall'equilibrio in mediana, anche dopo l'assenza di Bove. Fagioli è stato il giocatore giusto che completava le caratteristiche degli altri. E infatti la Fiorentina ha dato delle belle rumbe a squadre importanti. Quest'anno, se si ripete su quella linea lì, potrà crescere ancora per ambire a un posto per l'Europa League. È pronta per questo salto".

