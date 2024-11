TORSELLI A RFV, Stadio? Ora ACF ha potere decisionale

FirenzeViola.it

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Torselli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è Polemica" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni sulla vicenda stadio: "Allora, io spero che mi sia riconosciuto, non ho mai fatto un minuto di polemica su questo. L'avevo detto io, mi aspettavo che Nardella e la Funaro aprissero la bocca sul tema, un anno fa circa, quando iniziò la polemica sui fondi europei che non potevano andare direttamente sullo stadio. Noi fummo subissati dal sindaco, che aveva fatto un'operazione illuminata utilizzando i fondi pubblici per rifare lo stadio. Mi sarei aspettato un chiarimento dall'ex sindaco, andava spiegata quell'operazione. Nel 2027 il PNRR finisce, e nei tempi non siamo molto sereni. Questo è un silenzio inquietante, qualcuno deve parlare. È un'operazione sbagliata, io non ho nulla contro il presidente Commisso, ma non mi fa piacere che la società abbia il coltello dalla parte del manico. O Commisso mette mano al portafoglio, chiedendo quattro volte di più rispetto al passato, oppure lo stadio rimane restaurato a metà".

E poi sulle scelte fatte dal comune di Firenze: "Io sono sempre stato contrario all'utilizzo dei fondi PNRR per il Franchi. Un minuto dopo la scelta folle di Nardella, ho pensato che tutti dovessero comunque lavorare in quella direzione. Il problema è che al primo cavillo burocratico, qualcuno si è divertito a fare il tiro al bersaglio con il governo Meloni, ma la verità è che i fondi non arrivano perché la scelta di per sé era folle".

"Rimarrei con l'utilizzo che Palladino fa delle riserve: in campionato voglio vedere Colpani e Beltrán, e in Conference con Ikoné e Sottil. Vi immaginate se vinciamo la Conference con il gol di Ikoné?".