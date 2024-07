TAROZZI A RFV, Pongracic difensore da top club

FirenzeViola.it

L'ex vice allenatore del Lecce Andrea Tarozzi - con un passato importante a Firenze da calciatore dal 1997 al 2002 - ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", presentando così Marin Pongracic, difensore dei salentini e conteso tra Rennes e Fiorentina: "Da quanto ho capito sarà un'altra plusvalenza che il mio vecchio Direttore, Corvino, lascia al club. Per la Fiorentina potrebbe essere un bel colpo, un difensore di struttura e di personalità. Quando leggevo dell'interessamento del Rennes, mi domandavo come mai non ci avessero pensato anche big come Inter, Milan e Juventus ma anche altri club italiani. Secondo me è un giocatore molto forte, con qualità tecniche importanti e buone letture. Può giocare nelle prime sette-otto squadre d'Italia. Quando ho letto poi della Fiorentina mi sono sentito rincuorato. Con noi non ha mai avuto nessun problema. Ha giocato sempre titolare, sin da quando è arrivto con Baroni. Può diventare un calciatore davvero importante".

Può essere anche un difensore di 'manovra'?

"Sì, sa impostare, ripartire dal basso e leggere le situazioni sia con sia senza palla. Può giocare tranquillamente come 'braccetto', anche da centrale di sinistra. Può anche giocare in mezzo ai tre".

Pongracic-Quarta-Ranieri, come vedrebbe questo trio?

"Mi sembra un'ottima difesa, poi servono anche cambi. Certo, un quinto da esterno può giocare come braccetto, forse anche Biraghi, però serve qualcos'altro dietro".