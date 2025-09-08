RFV Stefano Fiorini: " Il mercato aperto per un allenatore è una cosa drammatica"

vedi letture

Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ho una fiducia illimitata di Pioli, è un valore aggiunto assoluto e questo mi fa stare tranquillo per la stagione. Io sono convinto che la Fiorentina guidata da Stefano può ambire al massimo del range possibile".

La parola Champions te la senti di tenere nel tuo vocabolario o no?

"Se sono cinque si, se sono quattro sarebbe un miracolo".

Cosa non le piace di Stefano Pioli?

"Credo che tutti i non addetti ai lavori sottovalutano il problema del mercato aperto,per un allenatore è drammatica questa cosa perché non si riesce a impostare un lavoro compiuto. Questo è un problema che viene poco evidenziato e quindi queste prime due partite non fanno testo. Diciamo che fino alla quarta o quinta giornata non si può dare un giudizio, da quel momento sì".

Cosa pensa del problema di Gudmundsson?

"Un trauma distorsivo di caviglia non vuol dire niente, bisogna vedere gli effetti che produce. Se è una semplice sollecitazione bastano tre o quattro giorni di riposo e per sabato non ci dovrebbero essere problemi. Se è un qualcosa in più che richiede qualche giorno di immobilizzazione, di assenza di carico o se la caviglia gonfia, sono traumi che in una settimana non si assorbono".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa