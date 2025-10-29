Stasera Inter-Fiorentina, Radio FirenzeViola con voi fino al post gara. Ora "Garrisca al Vento"
Stasera alle 20.45 a San Siro si gioca Inter-Fiorentina che Radio FirenzeViola, la web-radio tv (fruibile anche in formato visual sia da App che sul pc, che sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it, seguirà fino al post gara con una programmazione ad hoc.
Alle 17:00 spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti in studio. Anche oggi ci sarà la consueta rubrica del mercoledì, "Scanner", a cura di Anna e Giulio Dini prima di "Se fosse sempre domenica" con Pietro Lazzerini e Chiara Andrea Bevilacqua che, assieme alla voce dell'inviato Andrea Giannattasio da Milano, vi racconteranno Inter-Fiorentina, con un lungo post-gara fino ad oltre mezzanotte.
