SPINI A RFV, Meno centro sportivo e più centravanti

L'ex Ministro dell'ambiente Valdo Spini, ex consigliere comunale del Comune di Firenze e grande tifoso della Fiorentina, ha commentato il momento della squadra di Vincenzo Italiano ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio": "Siamo il secondo attacco più povero del campionato, c'è poco da fare. Al di là della sfortuna e delle attenuanti, è dura pensare di poter stare a grandi livelli con questi numeri. Lo scorso anno la Fiorentina ci ha sorpreso positivamente ma adesso la società deve riflettere su quello che ha fatto: il vuoto lasciato da Vlahovic non è stato colmato. L'attacco non può essere lasciato all'improvvisazione".

Cosa non le è piaciuto dell'ultima sessione?

"Sono state fatte tante scommesse nell'ultimo mercato, dimenticando che Vlahovic andava rimpiazzato con un giocatore che dava già certezze. Poi si sa come vanno queste cose... magari sabato la Fiorentina batte l'Inter e cambia tutto".

Come valuta da tifoso la gestione Commisso?

"La mia carriera non è stata solo da tifoso: io presentai una legge per la quale la Federazione competente doveva assengare blasone e colore alla maggiore realtà sportiva del territorio se un club con oltre 50 anni di storia fosse fallito. E così andò nel 2002 coi viola. Commisso? E' una persona che non è nata qui: chi viene a Firenze gode di un forte avviamento che è il marchio Firenze. Forse a distanza di tempo va rivalutato il rapporto con i Della Valle. Non bisogna solo servirsi della Fiorentina, ma anche servirla".

Secondo lei è una proprietà che parla troppo di strutture e poco di calcio?

"Un po' meno centro sportivo e un po' più centravanti: ecco, così sarebbe meglio... Dico solo questo".

Crede ancora nella corsa viola all'Europa?

"E' un'ipotesi molto remota. Certo, i tre punti danno possibilità di rimonte persino lamorose. Cerchiamo di andare avanti in Conference, intanto. Non è la Champions, ma è un obiettivo comunque prestigioso".