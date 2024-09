SPECIALE A RFV, La Viola deve stare nelle sette sorelle

Il giornalista di La7, e tifoso della Fiorentina, Luca Speciale è intervenuto su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per analizzare l'avvio di stagione della Fiorentina di Palladino. Queste le sue dichiarazioni a partire dagli obiettivi della Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra che ambisce a togliere il posto a quelle sei sette squadre più forti. Se ci è riusucito il Bologna l'anno scorso ci può riuscire anche la Fiorentina, perché no. L'anno scorso il settimo posto alla fine era solo un punto avanti, quindi a volte basta una disattenzione in meno. La Fiorentina deve stare nelle sette sorelle, il valore è quello. Per me giocare a mercato aperto è una cosa ridicola, non eravamo pronti nelle prime tre partite e tanti calciatori un giorno prima del Monza erano in aereo o in treno. La prima Fiorentina giudicabile è quella contro l'Atalanta. Anche se ancora la star non c'è. Le prime tre giornate sono andate male anche per Roma e Milan, l'errore magari è stato pensare che con Parma, Venezia e Monza si potesse giocare anche con la squadra non completa".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA