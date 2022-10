SPECCHIA A RFV, Kouame il più forte della Fiorentina

L’ex allenatore Paolo Specchia ha parlato così della situazione attuale in casa viola a Radio FirenzeViola: “La Fiorentina abbia in panchina un allenatore molto bravo, ho raccolto molte informazioni su di lui e in tantissimi ne parlano bene. Perdere Vlahovic ha fatto calare i numeri sul piano realizzativo e anche la perdita di Castrovilli ha fatto piangere il piatto. A vedere i viola però si nota subito che ci sono tanti giocatori ma in pochi realizzatori. Jovic è indolente, anche Arnautovic lo è ma almeno l’attaccante del Bologna segna. Bisogna stare calmi con i giudizi su Italiano perché le assenze sono state tante quest’anno. Kouame? Parliamo di un ottimo giocatore che è più un esterno di una prima punta, per me è il giocatore più forte della Fiorentina. L’ex Genoa con Italiano può solo migliorare”.