SENSINI A RFV, Quarta deve ricordarsi che è un difensore

Nestor Sensini, grande protagonista della Serie A a cavallo tra gli anni novanta e duemila, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del prossimo Fiorentina-Lazio: "Non posso dire molto sul gioco della Fiorentina. Quando arrivano questi periodi perdi fiducia e sicurezza. Adesso arrivano partite difficili ma stimolanti. Affrontare la Lazio è uno stimolo, la squadra può iniziare a riprendersi da qui se impara a pensare a una sfida alla volta. Lazio e Fiorentina hanno ottimi giocatori ma non hanno continuità, in un campionato come quello italiano viene premiata la costanza. Secondo me sarà una gara equilibrata. La Lazio ha tanti giocatori che possono mettere in difficoltà anche la Fiorentina".

E sul momento di Lucas Martinez Quarta, l'argentino ha detto: "Secondo me ha delle qualità importanti, ma deve ricordarsi sempre che è un difensore. Prende rischi che non vanno corsi anche perché i vantaggi sono minimi nel farlo. Mi sembra sia comunque migliorato ultimamente. Mi sembra comunque un ragazzo che ancora deve e può maturare, è ancora troppo argentino come difensore".