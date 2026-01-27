RFV Sella: "Piccoli ha le qualità per fare bene. Ecco come esaltarlo"

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare di Roberto Piccoli: "Questo ragazzo ha tutte le qualità per fare bene. E l'ha dimostrato anche in passato. È un giocatore che sicuramente predilige giocare negli ultimi 16 metri, nel senso che è uno molto bravo di testa. È bravo in acrobazia, quindi è un giocatore che il senso del gol ce l'ha. È chiaro che bisogna creare i presupposti per fargli fare gol, perché non è un attaccante che il gol se lo crea da solo. Non ha questo spunto secondo me per crearsi il gol da solo. Deve essere la squadra a cercare di costruire un gioco offensivo per esaltare le qualità di questo ragazzo".

L'impressione però è che sia ancora un po' macchinoso.

"Sicuramente non è velocissimo. Usa il fisico, è bravo a proteggere la palla, quindi è un giocatore di distanza fisica importante, quindi non ha una grossa rapidità e velocità. Però ripeto, secondo me in area di rigore si fa rispettare, proprio perché ha queste doti fisiche importanti".

Stasera c'è l'ipotesi Fabbian falso nove.

"Diciamo che lo può fare perché è un centrocampista che ha inserimento, ha tempi di gioco, attacca bene lo spazio. Però io credo che questo ragazzo abbia la sua qualità più importante negli inserimenti quando parte da seconda punta o da sottopunta. È un giocatore che sfrutta bene il movimento degli attaccanti per attaccare gli spazi, quindi facendolo giocare da false nove devono poi essere gli esterni ad attaccare gli spazi che lui crea quando viene fuori dall'area di vigore".

