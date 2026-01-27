RFV Mpasinkatu: "Per me alla fine Dragusin può arrivare alla Fiorentina"

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare del mercato della Fiorentina: "Niakaté mi piace molto, ma costa tanto. Secondo me in questo momento, dopo le ottime prestazioni fatte è difficile, però se Paratici si presenta con 15 milioni lo può portare a casa".

Fazzini e Fortini possono portare in dote 15 milioni?

"Oramai i giocatori buoni costano, non bisogna più stare a fare tanti discorsi. Se tu vuoi aggiudicare i bravi, te li fanno pagare. Per i bravi sicuramente possono chiedere quelle cifre, poi è tutto trattabile per carità. Però secondo me sarebbe un ottimo affare Niakaté a 15 milioni. Anche se io, come ho detto sempre all'inizio del mercato, ho pensato a Disasi del Chelsea, ma non sono mai stato ascoltato su quel nome".

C'è la possibilità che Dragusin sia il colpo dell'ultimo minuto?

"Secondo me può esserci colpo finale, perché sappiamo che a volte gli inglesi tengono fino all'ultimo minuto botta quando non vogliono scendere a compromessi per un giocatore che, tra l'altro, hanno pagato 30 milioni dal Genoa. Dunque gli inglesi hanno soldi, ma sono anche attenti a non preparare sempre dei regali. Io penso che Paratici con il buon ufficio che ha, visto che comunque arriva da lì, possa far ragionare il management del Tottenham e che alla fine si potrà fare".

