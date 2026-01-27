RFV Cinquini: "La famiglia Commisso resta pronta a vendere, vi spiego"

L'ex dirigente gigliato, Oreste Cinquini, ha detto la sua a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola sulla conferma da parte della famiglia Commisso di voler tenere la Fiorentina: "Non mi aspettavo niente di diverso perché chiaramente cercano di dare tranquillità, serenità, ma io credo che la Fiorentina sia già da qualche tempo pronta a passare la mano. E' chiaro che la famiglia Commisso in questo momento, ripeto, cerca di dare tranquillità alla squadra, perché si trova in un momento assai delicato e quindi bisogna dare sicurezza".

Come vedrebbe Joseph presidente?

"Il ruolo adesso ha poca importanza. Bisogna dare serenità alla squadra, che non dovrebbe trovarsi in questa situazione di classifica. Il problema è prettamente psicologico. Dopo la vittoria di Bologna, anche per il fatto emotivo dovuto alla morte del presidente, abbiamo visto subito le difficoltà mentali col Cagliari. La mattina leggevo anche qualcosa su Kean che potrebbe trasferirsi".

C'è stato un interessamento dell'Al-Hilal, ma la Fiorentina non lo cederà.

"Io non credo che partirà, perché poi arriverà Paratici che ci porterà una programmazione. Ma adesso il bisogno principale è venire fuori da questi bassifondi della classifica. Adesso bisogna andare a Napoli, dove abbiamo una buona tradizione. Dobbiamo avere vittorie importanti e cercare di fare molti punti".

