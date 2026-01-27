RFV Bongiorni sulla Fiorentina: "La gara col Napoli può essere la svolta"

Oggi lo storico osservatore Antonio Bongiorni è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante “Viola amore mio”. Queste le sue parole sulla Fiorentina dopo la scomparsa di Rocco Commisso: “In questo momento bisogna dare tranquillità perché se si agitano le acque quando il mare è mosso allora diventa un tifone. Ora bisogna trovare tutti l'assetto e la capacità di capire che i viola sono una buona squadra. Però qualcosa manca e questo qualcosa devono tirarlo fuori i giocatori. Devono fare gruppo e trovare anche dei risultati. Magari la partita di domenica contro il Napoli può dare la svolta”.

Come vede la gara di stasera contro il Como?

“Credo che il Como mantenga una trama di gioco consolidata. La Fiorentina deve prepararsi bene per le future partite. Anche perché è un momento particolare per il Napoli, visto che domani deve giocare col Chelsea. Quindi non penso che stasera saranno impegnati al massimo i migliori”.