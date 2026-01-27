Fazzini può andare al Bologna, TMW: "Ipotesi prestito con diritto"

Fazzini può andare al Bologna, TMW: "Ipotesi prestito con diritto"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:36Primo Piano
di Redazione FV

Jacopo Fazzini può andare al Bologna. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il centrocampista viola è un obiettivo importante per il rossoblù, che - si legge - lavorano con la Fiorentina per ottenere il giovane in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe il terzo affare in pochi giorni che si concretizza tra Bologna e viola, visto che pochi giorni fa si è concretizzato lo scambio tra Sohm e Fabbian.