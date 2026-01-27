Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"

Oggi alle 13:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi Dalle 17:00, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti arriva "Garrisca al Vento", mentre dalle 19 alle 20 ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como.

Per ascoltarci CLICCA QUI!