Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi Dalle 17:00, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti arriva "Garrisca al Vento", mentre dalle 19 alle 20 ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como.
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
FirenzeViolaFazzini vuole restare in viola ma il mercato impazza. Intanto stasera sarà titolare dopo due mesi
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
