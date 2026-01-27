Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Garrisca al Vento!"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Garrisca al Vento!"
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 17:00, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti arriva "Garrisca al Vento", mentre dalle 19 alle 20 ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como.

