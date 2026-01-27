Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Garrisca al Vento!"
Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 17:00, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti arriva "Garrisca al Vento", mentre dalle 19 alle 20 ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como.
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
